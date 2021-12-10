屏東科技大學森林系教授陳美惠與林務局共同創立全台首座「社區林業中心」，歷經4年蹲點陪伴，目前共串聯6個合作網絡據點，更製作5本社區林業系列技術手冊及影片，於10日正式發表，期盼加速台灣各地社區扎根，持續朝向友善環境的鄉村發展。

陳美惠表示，社區林業是國內外林業經營新趨勢，經營理念在強調社區民眾與地方森林資源共創經營發展模式，從環境導入經濟，讓生物多樣性能在每個社區遍地開花，也藉由民眾參與，把生態及生活議題全都串在一起。

林務局保育組長羅尤娟認為，社區林業中心除在推動社區林業計畫外，也肩負里山倡議的重要精神，這次除透過紙本手冊與系列影片發表，同時提供各典範社區資料，給未來想一起加入社區林業的夥伴們做為借鏡與學習，透過各個管道更容易去接觸。

陳美惠點名此次手冊介紹的地區，包括高雄市寶來人文協會，藉由資源調查及盤點，培訓解說員發展，也協助在地農特產推廣行銷；苗栗縣明德社區養蜂復育中心推動友善環境同時，也打造社區蜂產品品牌；嘉義縣番路鄉公興社區發展協會藉由培植金線蓮，為在地小農開創另類經濟效益。

陳美惠說，這些都是寫不完的書，手冊內容談的不只是生計，也是生活，希望可以讓社區及林務人員能更全面、更快速掌握社區林業計畫的精隨。她舉例說，若有社區對林下養蜂有興趣，便透過文本、抑或直接聯絡社區，藉由成立教學基地，培育青年學子林下養蜂技能，也能造福山村經濟。