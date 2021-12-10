新華社今天（10日）報導，新冠肺炎疫情發生以來，大陸各地從統籌疫情防控和社會經濟發展兩個大局出發，持續開展新冠病毒核酸檢測試劑盒集中採購，不斷優化公立醫療機構檢測服務價格，經過多輪調整，全國核酸檢測價格在2021年9月中旬已降至單人單檢每人份60元（人民幣，下同）以下，多人混檢每人份15至20元。

報導稱，為將檢測篩查的支出控制在可承受水平，爭取在疫情防控和經濟發展、社會生活之間保持平衡，2021年11月中旬，大陸國家醫保局啓動第三輪全國聯調，指導各地進一步降低公立醫院新冠病毒核酸檢測的價格和費用。

據報導，今天（10日），北京市正式下調公立醫院新冠病毒核酸檢測價格，單人單檢價格降至每人份35元，混檢價格降至每人份8元，自12月11日起生效，該價格是第三輪全國聯調的新低。截至目前，共有30個省份先後將單人單檢價格降至每人份40元以下（含40元），混檢價格降至每人份10元以下（含10元）。按要求，各地將在12月15日前完成降價。

報導稱，為有效降低群眾負擔，大陸國家醫保局鼓勵各地在有條件的情況下應用多人混檢，並按實際檢測服務收費。同時將加強檢查，防止「服務按多人混檢進行、收費套用單人單檢價格」等問題。