尼加拉瓜今(10日)無預警宣布與我方斷交，這也是尼國第二次與台灣斷交，引發關注。關於尼加拉瓜的地理位置在哪裡呢？也許有人會與世界三大瀑布之一的尼加拉瀑布做為聯想，不過ICU醫師陳志金笑說，「尼加拉瓜境內沒有『尼加拉瓜』瀑布啦！」

醫師陳志金在臉書表示，有個尼加拉瀑布Niagara Falls在美國和加拿大交界處，陳志金強調它叫「尼加拉」，沒有「瓜」！許多人因為發音相似就誤會了，醫師笑稱「尼加拉瓜境內沒有『尼加拉瓜』瀑布啦！」。

貼文也引起粉絲熱議，還真的有許多人不知道，「我就是那個讀成尼加拉瓜大瀑布的人」、「長知識了」、「我也從頭到尾都以為是尼加拉瓜大瀑布」、「原來我誤會這麼多年 哈哈大笑」，也有網友表示，「災啦！當年老師就有講了喔！」、「哈哈哈，看到沒有『瓜』！整個大笑！」、「蘆洲還有尼加拉瓜公園」。

尼亞加拉大瀑布，名字源自印第安語，意為「雷神之水」。加拿大的華人也稱之為「拉格科瀑布」，亦經常被誤稱為尼亞加拉瓜大瀑布。是由三座位於北美洲五大湖區尼亞加拉河上瀑布的總稱，平均流量為2,407立方公尺/秒，整個瀑布跨越加拿大和美國兩個國家，與伊瓜蘇瀑布、維多利亞瀑布並稱為世界三大跨國瀑布。