中國大陸能耗調控、限電力度因區域而有強弱，讓台泥(1101)、亞泥(1102)因大陸市場營業區域不同，營運呈不同表現。台泥所在的華南、西南地區，因調控力道較強，11月合併營收97.52億元，年衰退1.54％。亞泥中國的市場華中因受限電影響較小，11月合併營收89.85億元，年成長13.4％。

台、亞泥中國大陸市場的營收，都占整體合併營收的6成以上。

受到限電、能耗雙控影響，大陸華南地區的許多基建工程，以及房地產，開工率下滑，對水泥的需求降緩，加上水泥價格在第四季，需求減少也有下修，造成台泥第四季中國大陸市場營運受到挑戰。

台泥認為，大陸市場今年第四季的營運，受外在環境影響，在供給減少下，恐比去年同期有小幅度的減少。不過，整個第四季的營收獲利，還是會比第三季好很多。

亞泥指出，大陸能耗調控、限電力度因區域而有強弱；亞泥中國營業區域所在的華中地區，力度較弱，產量減少幅度遠低於價格上漲幅度，因此整個營收獲利還是成長的。