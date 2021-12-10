伴隨漲價策略、出貨動能升溫，東鹼（1708）、誠泰科（4767）、弘瀚（4741）、長興（1711）、中華化（1727）11月營收聯袂墊高；其中，東鹼11月營收6.21億元，月增38.3％，年成長116.16％，表現亮眼；誠泰科11月營收1.24億元，也交出月增19.23％、年增21.11％佳績。

此外，泓瀚在營運動能復甦推進下，11月營收0.67億元，月增24％、年增0.72％；長興、中華化因電子需求活絡走堅支撐，11月營收續揚墊高至44.18億元、1.89億元，年增7.84％、23.87％。

東鹼硫酸鉀年產14萬噸，營收占比51％；15艘船全輕便型船的散裝航運船隊，營收占比近36％。伴隨化工、航運事業活絡，前三季獲利3.29億元，年增225％，EPS1.32元；前11月營收42.85億元，年增15.93％。

全球肥料需求高，2021年4月開始主要市場氯化鉀價格指數急速飆升，價漲趨勢預計至少延續到明年第一季；因應原物料漲價，全球硫酸鉀出廠價，亦隨之調漲。BHSI（波羅的海輕便船指數）至今約有139％漲幅，船隊2021年陸續換約者均受惠。

誠泰科產品組合、利基新品開拓奏效，前三季EPS1.91元，已達去年全年2.31元之83％。伴隨食品、家電等應用商機推展，加上防水膜台灣市占和海外市場擴展發酵，前11月營收11.4億元，年增18.24％；法人推估今年EPS上看2.5~2.6元。

誠泰科表示，即食與冷凍食品市場增添熱熔膠新成長動能；而空氣質量標準及工安風險管控要求提升，加上大陸現代化農牧養殖企業之政策推動，有助無鹵阻燃（UL94-V0）空濾用熱熔膠需求放大，也是新部署焦點。