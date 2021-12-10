輕型兩棲戰艦尺寸和排水量指標要求適中，艦長最大不超過122米

美國軍事媒體《國防新聞週刊》（Defense News）報導稱，美國海軍陸戰隊司令大衛．伯格（David Berger）此前在出席雷根國防論壇時表示，為建立足以威懾中國的力量，他願意以縮減該軍種總兵力為代價，來確保輕型兩棲戰艦（LAW）建造計畫能夠獲得足夠資金。

《觀察者網》引述該報導稱，LAW戰艦的尺寸和排水量指標要求適中，艦長最大不超過122米，滿載排水量4000噸左右，至少能夠運載75名陸戰隊員，艦體的運載甲板面積700平方米左右。

報導說，在強調部隊韌性和機動性的「防區內力量」（Stand-In Forces）等新作戰概念中，美國海軍陸戰隊除了要有武器和通訊設備外，還需要具備能在印太地區進行機動作戰能力的海上載具。因此，能迅速在淺水區域運送約士兵和裝備的LAW就成了伯格眼中重要的平台。

輕型兩棲戰艦是以強調部隊韌性和機動性的「防區內力量」等新作戰概念所構想的海上載具，讓美國海軍陸戰隊具備能在印太地區進行機動作戰的能力。（圖／USNI）

美國國會研究處的專案報告顯示，美軍計畫採購24至35艘輕型兩棲戰艦，但是該專案已從2022財年推遲到2023財年。（圖／USNI）

據美國國會研究處的專案報告顯示，美軍計畫採購24至35艘輕型兩棲戰艦（LAW），但是該專案已從2022財年推遲到2023財年，近期美海軍及陸戰隊高層一直在推動其向前發展。

只是造新艦預算有限，美國海軍陸戰隊司令伯格在加州西米谷（Simi Valley）舉行的雷根國防論壇上表示，為了威懾中國，他願意以縮減陸戰隊總兵力做為代價，以確保輕型兩棲戰艦（LAW）建造計畫能夠獲得足夠資金。「寧願規模縮小，也不要一支沒有這種（機動）能力的大規模部隊。」

報導說，在去年12月通過的2021財年《國防授權法案》（NDAA）中就已提到，目前總規模達18.6萬人的海軍陸戰隊將會裁軍5000人，主要將會裁減其中的重裝甲部隊。