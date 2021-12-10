全台最盛大！花蓮縣政府舉辦「2021-2022花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」，將從12月26日至31日，一連6天在花蓮東大門廣場熱鬧開唱；花蓮縣政府繼公布亞洲舞王羅志祥將復出首秀獻給花蓮後，今（10）日特別舉辦記者會，現場邀來婁峻碩、黃偉晉、戴愛玲、曹雅雯、陳勢安等演出巨星到場造勢！更一口氣宣布6大主題夜，超過60組夢幻偶像歌手接力登場，邀請全國民眾務必手刀搶購住宿、交通票，一起來花蓮迎向嶄新2022年！

因疫情嚴辦的音樂盛典「夏戀嘉年華」和太平洋觀光節跨年演唱會合併舉辦，全台最強演唱會即將開唱。(圖/花蓮縣政府提供)

曹雅雯、陳勢安、戴愛玲、婁峻碩、黃偉晉現身花蓮太平洋觀光節記者會。(圖/花蓮縣政府提供)

為期6天的花蓮太平洋觀光節，今日舉辦宣傳記者會，由婁峻碩與黃偉晉帥氣現身，為活動熱唱《Every day》宣傳。在花蓮出生成長的婁峻碩將與五堅情團員們，於活動第一天26日帶來五堅情在花蓮的首次演出，全力以赴嗨翻花蓮！台語金曲歌后曹雅雯現場演唱《癮頭》，也分享過去花蓮旅遊經驗；喜愛海邊及原住民文化、美食的她，將於27日陪伴花蓮粉絲開唱，並期待趁機安排時間到花蓮旅遊。鐵肺女神戴愛玲將於29日登台演出，到過慕谷慕魚、七星潭旅遊的她，大讚花蓮風景美麗且令人療癒！這次將會演唱新歌《我不委屈》並帶來經典歌曲，相約要與全場一起大合唱。跨年夜31日登場的情歌王子陳勢安，也在記者會現場詮釋《兜轉》讓歌迷搶聽為快。

曹雅雯、陳勢安、戴愛玲、婁峻碩、黃偉晉現身花蓮太平洋觀光節記者會。(圖/花蓮縣政府提供)

此外，記者會現場宣布6大主題之夜：「饒炸花蓮！狼人殺偶像」、「紅人榜巨星之夜」、「回味民歌經典之夜」、「全民星天籟之夜」、「音浪來襲美聲之夜」、「全台最強跨年夜」，滿足各年齡層的樂迷朋友，且每日將有雙壓軸巨星演出，12月26日、30日、31日等3日更有璀璨星空煙火秀，帶給大家視覺與聽覺的感官饗宴。

活動期間6日轉播將在MTV 台、洄瀾電視台、東亞電視台、三立新聞網、Vidol影音、三立官方 YouTube頻道，31日花蓮跨年晚會轉播除上述平台還有台視綜合台、三立台灣台(22:00開始)同步呈現。

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