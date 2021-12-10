即將進入2022年，十二生肖的運勢將有很大改變，運勢命理網站「生肖運勢天天看」預測12生肖2022年可能會遇到的危機，有助於我們未雨綢繆，做好規劃。

▍生肖鼠

屬鼠人在2022年吉凶交加，在事業上受到的干擾較多，比較忙碌，不過在四處奔波中，可獲得不錯的財運，有望得到意外橫財，但同時財運也容易被他人爭奪。屬鼠人求財之時宜謹慎一點，以免錢財流失。

▍生肖牛

告別了犯太歲的諸多不順，屬牛人在2022年運勢是相當好的，財官雙美，吉運亨通，若能把握住這個機會，屬牛人將會富貴雙全，步步高升。同時，今年也會有一些突發事故，令屬牛人的運勢產生波動，行事要多加小心。

▍生肖虎

太歲當頭坐，無喜恐有禍。2022年是屬虎人的本命年，屬虎人命犯太歲，這一整年都將處於運勢低谷，易有破財之事，財路不通，事業不穩，婚姻不順，健康不佳。對屬虎人來說，這是危機重重、諸事不順的一年，須及時化解太歲兇運，提升自身運勢。

▍生肖兔

屬兔人在新的一年裡，有貴神臨命，事業將會有很大提升，宜發奮圖強，大膽去打拚。但屬兔人的健康運勢不是很好，容易被疾病困擾，還需注意身體，不要熬夜，多運動鍛煉，提高自己的免疫力。

▍生肖龍

對於屬龍人來說，2022是時來運轉的一年，適合動中求財，偏財運勢也非常好，將獲得幾筆額外收入，而且屬龍人事業心強，今年工作表現很出色，業績不俗。如果屬龍人能夠謹言慎行，就能維持住自己的好運勢。

▍生肖蛇

步入2022年，屬蛇人「害太歲」，受太歲影響，運勢並不理想，會因為各種各樣的事而破財，周圍小人也比較多，易被人暗算。屬蛇人在今年應當靜下心來，穩守財源，低調行事，避免破財。

▍生肖馬

屬馬人在2022年總算苦盡甘來，與太歲三合，且流年官印相生，又有喜慶星入命，可以說是財運、事業、愛情三豐收，並且健康也沒有太多波動，是特別吉利的一年。抓住機會，屬馬人便能一飛沖天。

▍生肖羊

2022年屬羊人整體運勢還算不錯，財官雙美，吉星照拂，只要屬羊人勤奮努力，將精力都放在工作中，財運和事業均會有理想的結果。但是屬羊人的健康運勢不太樂觀，應注意維護自身健康。

▍生肖猴

屬猴人在2022年「衝太歲」，運勢比較動盪，會發生許多變故，雖然有一些吉祥星曜能帶來財運，可受到太歲衝擊，多有破財之事，導致賺來的錢財全都花出去了。並且，今年可能會有血光之災，健康運勢不佳。

▍生肖雞

2022年屬雞人吉星高照，運勢不錯，賺錢的機會很多，在職場上也有表現機會，有望實現自己的理想。不過，屬雞人也面臨著破財漏財的危機，要注意守財，花錢應節制。

▍生肖狗

屬狗人進入2022年，與太歲三合，財運豐隆，貴人運勢旺，升遷之路暢通無阻，是大有進展的一年。不過在發展的同時，屬狗人還當與人為善，低調行事，以免招來小人，遇到官司是非。

▍ 生肖豬

屬豬人在2022年「破太歲」，同時又與太歲六合，這一年的運勢波動比較大。在求財旺業的過程中，時常會遇到一些突如其來的事情，打破現有的局面，使得屬豬人措手不及。因此，屬豬人應當提前做好化解太歲事宜，才能確保流年鴻運。

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