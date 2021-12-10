當了父母就該得為了處理小朋友各種狀況而狼狽嗎？近來一組兒童專用的精油套裝產品，成為家長群組中瘋傳的「育兒神隊友」。原來精油不只是大人們生活保健的良伴，連小朋友也超合用！精油保健師陳怡伶針對各種情境提供用精油妙方來對應孩子們生活上的各種狀況，為蠟燭兩頭燒的爸媽助一臂之力。趁耶誕佳節送給寶貝們，是給孩子，也是給自己最好的耶誕禮物！

精油種類繁多，功效也多，大人和小孩的需求和分量也有所不同，多特瑞精油保健師陳怡伶針建議，選擇專為兒童量身定做的「溫柔寶貝套裝」，專利配方的複方精油更能全面照顧小朋友的身心，讓爸媽可以簡單又安心地使用。接下來就來看看成長過程中哪些必經的情境可以分別交給精油來對應吧！

降低感冒傳染機會>強韌寶貝複方：含山雞椒、玫瑰、雪松、乳香，具有強大的防禦力，能淨化空氣和環境，對抗季節威脅，出門前塗抹，在學校隨身攜帶、隨時使用，才能為寶貝在群聚中撐起大大的保護傘。

增強專注學習>>智慧寶貝複方：含有岩蘭草、薄荷、香橙、迷迭香，打開課本前深深嗅吸並塗抹額頭、頸背，能幫助寶貝集中注意力、強化專注力並讓思緒清晰，好好靜下心來專心學習。

媽媽群組瘋傳「育兒神器」 搞定小朋友解救家長崩潰日常(圖/業者提供)

情緒過於亢奮>>安穩寶貝複方：含有西印度檀香木、香脂冷杉、胡荽、木蘭花；不論是亢奮還是低落，塗抹在胸口和深深嗅吸，都能雙向調節情緒、放鬆鎮定，舒緩壓力，恢復平靜。

腸胃容易不舒服>>悠活寶貝複方：含有：綠薄荷、日本薄荷、生薑、黑胡椒、芹菜籽；塗抹在腹部或腳底輕輕按摩，都能有效緩解飲食和行車不適。在孩子的小背包裡一定要隨時準備一支，才能防範於未然。

玩到肌肉緊繃痠痛>>復元寶貝複方：古巴香脂、綠薄荷、花椒、薰衣草精油；運動前就先用來塗抹、熱身，運動後用來按摩、舒緩，滴滴在熱水中泡腳、泡澡，都能迅速地消除疲勞，緩解痠痛，明天起床又是電力飽滿的小小運動家。

時間到不肯睡>>平靜寶貝複方：這時候只能請出含有薰衣草、卡南伽、佛陀木、羅馬洋甘菊的「平靜寶貝複方精油」，每一個成分都能幫助放鬆和助眠，先讓孩子深深嗅吸，在幫他塗抹在胸前、枕頭或是腳底，讓孩子快快進入甜甜夢鄉，趕快放爸媽回房睡覺吧！

克服膽小恐懼>>勇氣寶貝複方：含野橘、桂花、肉桂和西印度檀香木精油，能減少焦慮感與壓力感，激發熱情和好奇心，增加自信，注入正面能量，鼓舞小勇士不怕面對挑戰，勇敢嘗試新事物，大大方方地和同學打成一片。