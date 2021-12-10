（屏東縣成立旅遊服務推廣中心，籌組顧問團隊。圖／屏東縣政府提供）

顧問團成立大會於10日在孫立人行館舉辦，共邀請了屏東縣觀光相關代表出席，與會顧問除了聽取旅遊服務推廣中心報告外，亦給予了相當寶貴的意見，場外也辦理了兩天「旅遊市集」，整場充滿了聖誕氛圍，而為了因應疫情期間國內深度旅遊的需求增加，以及疫後旅遊新型態，屏東縣政府建置了「旅遊服務推廣中心」，做為全縣旅遊推廣的核心據點，並聘請28位觀光旅運相關專家學者籌組諮詢顧問團隊。

縣府交通旅遊處表示，屏東縣觀光拚轉型，除民間成立觀光協會、及各公會、聯盟外，縣府近日成立「旅遊服務推廣中心」，以縣內轉運站做為交通網，串連各個觀光景點，規劃接駁、郵輪式旅遊等整合資源，除此之外，為提升旅遊服務與觀光產業品質，特聘請旅館、觀光等業界高層及學者，組成諮詢輔導團隊，未來將從觀光政策發展、觀光遊程優化、觀光產業輔道三大面向，協助屏東旅遊再升級！

交旅處處長黃國維說，觀光是城市發展的綜合效力展現，單靠政府的力量有限，須結合民間力量，發展異業結盟、團隊合作，才能擴大觀光市場效益。旅遊服務推廣中心的設立，即是希望扮演公私部門的中介角色，初期先透過觀光產業資源盤點、搜集、分析、建置，再串連各項觀光元素，形成完整的觀光定位與策略，進而達成創新智慧的觀光服務，吸引更多遊客。