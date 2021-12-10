本土疫情擔憂再起，台股萬八近關情怯，不過，在電子題材「豐」、內資買盤夠「力」、元宇宙商機「富」等三大利多加持下，不少台股基金績效紛紛創新高。據Cmoney統計，截至2021年12月9日止，國內166檔台股基金今年以來平均漲幅達36.25％，持續打敗同期間大盤21％，其中排名前二的新光創新科技基金、新光創新科技基金今年以來漲逾80％！

根據Cmoney統計，截至2021年12月9日止，國內166檔台股基金今年以來績效排名前十名的台股基金中，新光創新科技基金績效表現第一，統一奔騰、統一黑馬位居第二、三名，若從前十名進榜檔數來看，新光投信旗下共有4檔台股基金名列前十強，平均報酬率達表現68.88％，表現最佳；統一、野村投信則各有2檔進榜，兆豐、安聯投信則有1檔擠進前十名。

新光投信台股投資團隊表示，觀察近期盤勢，疫情於全球未見趨緩，台灣最新疫情破零，出現1例本土案例，台股短線擺脫不了獲利了結賣壓，及技術性拉回整理，儘管10日台股近關情怯，指數挑戰萬八新高點停歇，整體來看，現階段台股本益比不貴，僅14倍上下，相較過去均值仍處低檔，評價面具優勢；儘管外資今年來賣超逾5000億元，但新台幣維持強勢，內資買盤夠力，持續帶領台股有機會刷新高，善於主動選股的台股基金績效也屢創佳績。

展望2022年，新光創新科技基金經理人吳文同強調，明年台股維持選股不選市為投資主軸，由於2022年產業能見度逐漸明朗、台資企業獲利預期仍維持在高檔水準，整體電子產業的投資大方向，仍以半導體產業為主軸，包括矽晶圓、矽智材、IC設計均雨露均霑，加上全球進入「數位轉型」新時代，AIoT、車用及高效能運算等新應用大放異彩，預估2021年台灣IC產業產值將突破4兆元，年成長25.9％，2022年再創新局，產值再繼續飆高，造就產業景氣能見度高，具競爭力強的個股，將於明年台股續領風騷。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，在資金動能上，時序上開始步入年底的長假，交投多少可能受到外資放假等影響而相對清淡。在基本面部分，儘管近期市場對於美國聯準會升息步調的預期心理，以及新種病毒的出現，但對台股後市看法仍抱持正向。對於台股基本面的看法並未受近期雜音而改變，在相對看好題材上，半導體相關，以及供需相對吃緊的次產業或題材等，仍是列為優先布局的選項。