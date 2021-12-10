隨著股價衝上歷史高點，加上美政府可能修法提高課稅，促使穆斯克、納德拉等美企領袖近來相繼拋售手中股票。根據統計，截至11月止，今年標普500企業內部人士已售股635億美元，寫下新高，比2020全年超出50％。

根據華爾街日報分析研究公司InsiderScore數據，發現自今年以來，售股套現逾2億美元的企業高層已有48位，是2016到2020年以來平均人數的近四倍。

此波售股熱潮的超級賣家包括化妝品業億萬富豪羅納德．蘭黛（Ronald Lauder）、谷歌共同創辦人佩吉與布林，有鑑於經濟復甦帶動企業銷售與獲利成長強勁，這些超級賣家皆是至少四年來首度售股。

其他售股的內部人士包括特斯拉執行長穆斯克、微軟執行長納德拉、握有沃瑪爾財富的華頓家族、臉書創辦人祖克伯也都加快售股速度，料將刷新他們近期售股紀錄。

今年企業領袖售股以科技業占多數，累計金額達410億美元，比去年增逾三成。

賓州大學華頓商學院研究高層與董事交易的會計學教授泰勒（Daniel Taylor）表示，「這是近年來從未見過的情況」。他提及，企業高層往往在高點賣出，在股價低潮時買進，2021年是他記憶裡近十年來內部人士售股最多的一年，類似2000年代初期、網路榮景的熱潮。

企業高層無須解釋售股原因，不過隨著《重建美好未來法案》可能提高長期資本利得稅率，應是帶動高層拋出股票的原因之一。光是11月，內部人士合計賣股155.9億美元。

據法案規劃，2022年起經調整年收入逾1000萬美元的富豪將課稅5％，針對年收逾2500萬美元的富豪再多課稅3％，其中包括售股資本利得，儘管此案仍在國會審議，但泰勒表示，這意味在新法生效前，每售股1億美元，這些納稅富豪就可省下多達800萬美元的稅額，成為今年售股的一大誘因。