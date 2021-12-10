由於供應鏈短缺加上經濟走強，使得美國線上商品價格以前所未見的速度上漲。根據Adobe公布，11月網購產品物價較去年同期躍升3.5％，寫下2014年這家數位公司開始追蹤此數據以來最高增幅，且為連續18個月網路物價走揚。

Adobe提到，目前網購已占整體消費者支出的四分之一，「這使數位經濟儼然是整體經濟相當重要的一部分」。

不過與10月相比，11月網路商品物價月減2％，主要歸因於商家在假期購物季大打折扣。

Adobe提到，11月整體線上消費達1.14億美元，年增13.6％，產品短缺仍是一大問題，光是11月消費者就收到30億次缺貨訊息。

Adobe發布的數位物價指數（Digital Price Index）追蹤美國在網路銷售的逾1億項商品，採用類似美國勞工統計局的消費者物價指數（CPI）的模型。

Adobe成長行銷與研究副總裁布朗（Patrick Brown）表示，「供應鏈持續吃緊以及消費者需求穩健，支撐電商通膨創新高，其中服裝業的線上缺貨訊息高於其他產業。不過，相較於非線上商品價格飆升，在網路購買玩具、電腦、運動類商品仍是比較便宜。」

在產品別來看，11月服裝商品的網路價格漲幅最高，價格比去年同期飆升17.3％，連續9個月上漲超過9％。