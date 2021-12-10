矽利光供不應求情況仍未見到緩解，展望明年，專業特用化學材料通路商崇越電（3388）直言，明年矽利光價格走勢仍是易漲難跌。在料況依然告急下，崇越電11月營收再度攀高，來到8.78億元，順利拿下歷史次高，表現僅次於今年9月的8.79億元。

崇越電10日公布11月營收，單月營收達8.78億元，表現較上月的8.25億元增加6.33％，亦較較去年同期的7.5億元成長17.07％，累計前11月合併營收達86.14億元，則較去年同期的71.56億元成長20.39％。