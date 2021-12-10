台灣大（3045）10日公佈11月自結合併營收183.0億元，寫下單月歷史新高，EBITDA為27.8億元，營業利益13.3億元，稅後淨利8.6億元，稅後EPS為0.31元。

自結前11個月合併營收1423.1億元，EBITDA為302.4億元，營業利益146.2億元，稅後淨利101.5億元，稅後EPS為3.61元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，5G、電商及家用寬頻三大成長引擎合力推動，尤其雙十一檔期買氣暢旺，電子商務11月營收創歷史新高，年成長34％，使得合併營收年增達20％。

行動業務方面，台灣大哥大獨家結盟Disney+，並於本月推出全產品線夢幻資費方案，廣受好評，加上mo幣多及好速成雙●5G方案之申辦動能，以及獨家代理Google新機Pixel 6系列熱賣，使得5G月租型用戶滲透率穩步成長，帶動行動服務營收連九個月年增，智慧型手機用戶ARPU續創年度新高。

獲利方面，台灣禾受惠電商、電信及有線電視業務EBITDA同步年成長，本月合併EBITDA年增9％，自今年三月至今均維持成長，合併營業利益則年增達12％。累計前11個月，電信業務營收年成長符合展望，合併營收及合併EBITDA分別維持18%及5%年增，皆優於年度業績展望目標。