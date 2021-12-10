男星邱澤和混血女神許瑋甯在合作電影《當男人戀愛時》傳出緋聞，當時雙方否認，直到今（10）日兩人拋出震撼彈，公開戴著婚戒的甜蜜合照，證實結婚喜訊；其實在8年前邱澤就曾透露，他看著身邊的人陸續結婚自己也更渴望婚姻，「不會排斥結婚甚至閃婚」。

先前邱澤和許瑋甯就被猜測拍攝《當男人戀愛時》後擦出愛的火花，兩人一起出席宣傳活動或訪談時，眼神交流彷彿就像是熱戀中情侶，坐在他們中間的導演殷振豪都被閃得不要不要；甚至有網友從許瑋甯IG曬出的生活照，找出細節發現她似乎就在邱澤家。不過，當時雙方未認愛，只透過經紀人表示「只是談得來的朋友」。

邱澤和許瑋甯在宣傳電影《當男人戀愛時》時，兩人之間的愛意流露根本藏不住。(圖/ 摘自微博)

沒想到今日兩人主動驚喜公開結婚喜訊，許瑋甯在IG曬出勾著邱澤的親密合照，還能看到兩人手上閃亮亮的婚戒，「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享的。這個好消息是，我們結婚人」；經紀人也證實是在7日時登記結婚，且由資深女星藍心湄擔任證婚人。

邱澤和許瑋甯在宣傳電影《當男人戀愛時》時，兩人之間的愛意流露根本藏不住。(圖/ 摘自微博)

40歲的邱澤突然閃婚許瑋甯其實早有端倪，2013年時他曾在受訪時談起感情，尤其當時身旁不少好友陸續結婚，也讓喜歡小孩的自己更渴望婚姻，主動表示我不會排斥結婚，甚至閃婚，但前提是交往對象要足夠引起你想結婚」；如今看來，許瑋甯就是那個能引起他結婚衝動的人。