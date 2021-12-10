民進黨10日下午來到霧峰法陽宮舉行公投宣講活動，副總統賴清德（右4）到場宣講，首先為第二選區立委補選候選人林靜儀（左3）拉票。（黃國峰攝）

民進黨公投宣講，10日下午來到霧峰法陽宮舉行公投宣講活動，吸引許多民眾參與，副總統賴清德到場宣講，首先為同黨第二選區立委補選候選人林靜儀拉票，並指出四項公投關係到台灣安全。

民進黨10日下午2點半至4點在霧峰法陽宮舉行公投宣講活動，因應新冠肺炎疫情，可能帶來的危害，進行門禁管制，所以入場民眾皆需量測體溫及實聯制，另因副總統到場，所以也進行安檢。

副總統賴清德、立委侯選人林靜儀、立法院副院長蔡其昌、立法委員何欣純、總幹事陳柏惟、市議員李天生、林德宇等輪番上台宣講，與台下互動、氣氛熱絡，現場吸引約500人到場聽講，活動結束，主辦單位每人發給一顆肉粽，皆大歡喜。

賴清德上台，首先為林靜儀拉票，希望林靜儀能順利接棒陳柏惟；並問現場民眾，4項公投中，應該先關心哪一項？他表示若自己是台中人，會優先關心三接公投，因它牽涉台灣能源安全，賴清德接著指出，第二個該關心的會是萊豬的問題，因它牽涉台灣經濟安全，而核四重啟關係台灣人民的安全、公投綁大選牽涉台灣民主安全。

賴清德接著強調說，現在對岸對台灣「要打要壓」、外交封鎖，「讓時沒讓日」戰鬥機飛到台灣的西南邊，國際社會非常關心，覺得台灣對民主主權這麼用心維護。如果4個公投案有稍微偏差，國際社會「會灰去！」對台灣和民主國家繼續奮鬥、打拚是不好的。