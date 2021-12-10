1名網友日前替逝世1年的父親做「合爐」時，準備許多父親生前愛吃的食物，拜拜時還打視訊電話給在國外的妹妹與侄子，沒想到姪子隔著電話竟說從鏡頭中看到爺爺正在吃東西，還明確指出爺爺在吃甜湯圓，因為當天只有該網友與母親知道有什麼供品，因此認定父親真的回來探望他們了，也順便吃了愛吃的食物。

該網友在臉書「靈異公社」發文表示，日前他的父親逝世1年，傳統習俗上要結爐（又稱合爐，往生者正式遷入祖先牌位，成為「祖先」）當天舉行儀式時他的母親準備了不少父親生前愛吃的食物，包括甜湯圓等，而拜拜時候他特別打視訊電話給遠在國外的姊姊與小侄子，沒想到小姪子當時說的一段話讓眾人驚呆。

網友替逝世1年的父親做「合爐」時，拜拜時打視訊電話給在國外的妹妹與侄子，沒想到姪子隔著電話竟說從鏡頭中看到爺爺正在吃東西。（翻攝自臉書「靈異公社」）

該網友說，當時姪子隔著手機螢幕向爺爺拜拜時，突然脫口說出「看到阿公在吃東西」，姪子還生氣地覺得為什麼只有他看到，別人都看不到，還將爺爺穿的衣服、表情非常仔細地敘述出來，甚至說爺爺「正在吃湯圓」；網友說因為當天只有他與媽媽知道現場有煮湯圓，因此確認姪子真的看到爸爸了，PO文說「好加在有把湯圓端出來，爸爸一定吃得超級開心」。

其他網友留言說，「很感動的故事」、「小孩子確實比較會看或感應到」、「可能是阿公過世很久，想念家人所以靈魂回來看看家人，看到他喜歡吃的東西，順便吃完了才走」、「小孩子天靈蓋尚未癒合，所以對無形的事物感應比大人強烈，通常在六歲之前比較明顯」、「很溫馨的分享！感謝您」。