由韓國 Lionheart Studio開發，Kakao Games發行的史詩級手機跨 PC鉅作《奧丁：神叛》今年下半年在韓國上市後表現優異，並即將於2022年首推海外第一站台灣專屬伺服器。會成為話題大作，最讓玩家津津樂道的原因就是其極為擬真、超高畫質的精彩畫面和故事設計，官方今（10）日曝光遊戲製作團隊的幕後影片，同時強調《奧丁：神叛》是以引領MMORPG遊戲之姿、豎立遊戲新標竿這樣的目的下所產出的經典之作，畫面公開後也引起許多玩家的熱議與期待。

《奥丁: 神叛》開發團隊製作過程影片

北歐神話多元種族故事的起源

《奧丁：神叛》一直強調的是「真實感」，製作人Lee Hansoon表示，在打造這款遊戲之初，腦中一直有一個畫面不斷地浮現：「想像了非常多次自己作為戰士騎著龍，或是巨鳥翱翔天空的那種景象」，希望做出不用緩衝，就可以自由活動的場地，很想將這個浩瀚的畫面和自由度放入遊戲當中。

為何選擇北歐神話？Lee Hansoon認為，北歐神話相較於其他神話來說比較少為人知，但它奇幻、虛無飄渺的要素，以及奧丁世界的自由奔放感，都非常適合拿來體現在遊戲中的，因此在《奧丁：神叛》中，各種神話中的角色，不只有神，還包含了巨人、侏儒、人類和各式動物等，加上穿插奧丁的專屬劇情，交織出這支精彩的故事。

怪物

巨人族

獨一無二超開放式的世界地圖

製作團隊成員Kim Beom提到，像其他MMORPG遊戲在遊玩的時候，常會有視野受到限制或被阻擋的感覺，但在《奧丁：神叛》中從技術上做出了突破，實際玩過這款遊戲的人都可以發現，在其他遊戲中，將畫面往下移動從角色背後觀看前方視野，會變得雜亂或視野不佳，但在這款遊戲中從角色身後看向前方，是可以看得見開闊的地平線的，這代表《奧丁：神叛》所呈現的視角，在玩家看來是舒適的，而這也是在其他款遊戲中，所沒有、也很難實踐的開放感。

遊戲開始以開放視野規格呈現的大陸將有四個：人類居住的米德加爾特、巨人居住的貧瘠大地約頓海姆、侏儒居住的尼德威阿爾、以及精靈居住的亞爾夫海姆。

開放視野

追求極致擬真的道具和場景製作

除了基本的「動態捕捉」、「3D 掃描」等技術外，《奧丁：神叛》秉持著魔鬼藏在細節裡的精神，非常努力打造細緻的光影效果；例如角色在行走的時候，為了讓玩家更貼近實境感，十分細節的安排光影變化，所以在轉變場景的時候，特別有戲劇化的氛圍。

此外，角色服飾製作的部分，團隊則實際採購了中世紀的道具服裝，進行3D掃描拍攝後，以人工模型覆蓋的方式製作而成，像是金屬、塑膠、皮革的部分都非常強調質感的體現，甚至會加上各種生活、戰鬥留下的痕跡，或表現出生鏽的樣子，這些枝微末節的部分，都是為了追求展現類似實際拍攝的效果。

光影變化

角色服裝製作

富有魅力讓人欲罷不能的角色塑造

《奧丁：神叛》在四大職業的設計上，除了外型設定力求貼近各職業所帶來的感覺外，在動作設計上也特別精細打造，希望更加極致化角色風格；例如性感的女巫、富有重量打擊感的戰士、冷酷的都市感女盜賊、可愛到令人想要擁抱的祭司，都在整體動態和姿勢設定方面做了相當多的研究。

職業動作

怪物，更是《奧丁：神叛》引以為傲的一大特色，「我們想將怪物設計成一看到就想打爆他的長相」，製作團隊秉持著這種精神做出了許多長得非常兇惡、有威脅性的怪物。例如巨狼芬里爾，是以格萊普尼爾的縛狼鎖綑綁著為原型，設計了一個繩索戴在他身上，且為了增添兇殘感，在牠身上添加了幾隻眼睛，讓牠看起來更嚇人；又或是魔物形象出名的「空虛」，牠的長相設計更是其他遊戲無法看到的，呈現陰沉、恐怖的模樣。

巨狼芬里爾

怪物空虛

為了讓玩家更加投入在遊戲中，開發團隊傾注非常多的心力在故事編寫和繪圖部分，在各職業間，各具特色的技能、職業間的合作，還有玩家間的紛爭，和玩家專屬的社群上也下了很多心力打造。希望讓玩家一同徹底沉浸在北歐神話世界中，體驗遊戲內容的同時，也能充分感受到《奧丁：神叛》的各種魅力，以及製作團隊的深刻用心。

《奧丁：神叛》繼先前獲得韓國GSTAR遊戲大獎後，又在今年11月30日大放異彩獲得Google Play的年度競技遊戲大獎，可謂奧丁元年，其遊戲精彩度值得台灣玩家引頸期待。玩家可立即前往《奧丁：神叛》粉絲頁（https://www.facebook.com/OdinTC）追蹤按讚取得更多遊戲資訊和最新消息，包含世界地圖、角色、上線時間、和重要的專屬獎勵活動。

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