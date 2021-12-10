台中市警察局維護交通全年執法不打烊，自110年12月1日起至111年2月28日止，規劃歲末年終暨年節交通疏運計畫，藉由「加強交通疏導」及持續「精實交通執法」等2大專案並行，於假期前一日、連假期間延長尖峰時段交通崗勤務時段，並加強交通疏導及提升執法勤務，維護市區道路及用路人交通安全。

台中市交通警察大隊指出，跨年晚會暨元旦連假、春節連假、和平紀念日連假及武陵農場櫻花季等活動，預估連假及季節性遊憩活動，旅遊人車潮將湧現，針對主要幹道、交通量大或易生壅塞路口，加強警力，執行「加強交通疏導」專案。

交通警察大隊表示，另假期期間加派義交協勤，於台灣大道沿線、百貨公司周邊及國道台中、大雅交流道匝道口等區域，為勤務規劃重點，一發現交通堵塞、立即通報處置，視交通狀況彈性調整疏導作為，緩解交通壅塞情形。

「精實交通執法」，警方一旦發現併排違規停車、路口十公尺內違規停車、超速行駛、酒後駕車、闖紅燈、不依號誌違規左轉、逆向行駛、搶越行人穿越道、未依規定行走行人穿越道等9項動、靜態重大交通違規樣態，採精實交通執法，加強取締。

交通警察大隊長陳松寅提醒，善用即時路況資訊，避開壅塞路段，縮短路程時間，多利用替代道路行駛或搭乘大眾運輸，避免陷於車陣，若行經壅塞路段，遵守交通規則並耐心行駛，維護交通安全。

台中市警察局長蔡蒼柏呼籲，酒駕是全民公敵，駕駛人行車時務必遵守交通規則，喝酒不開車、開車不喝酒、翌日宿醉不上路，切勿心存僥倖，維護自身及保障其他用路人安全。