國衛院10日宣布，由生醫工程與奈米醫學研究所羅履維研究團隊開發的奈米控油藥物技術，授權懷緯生技，該技術能有效緩解目前以切油抑油減肥藥物的副作用。

懷緯董事長林瑞岳表示，該公司為南緯集團旗下公司，此次取得技術授權後，將加速進行後續研發及臨床試驗，以儘速取得食藥署及其他國家查驗登記，並將藉由南緯集團遍布全球十國為市場鏈結佈局行銷，讓所有肥胖者多能受惠。

國衛院院長梁賡義表示，肥胖為現代人的文明病，並且會引發諸多慢性病，幫助民眾在疾病發生之前就從根本開始去控制，維持健康的生活與身體，是未來醫療的趨勢，也是國衛院從事醫藥衛生研究的使命。

控制體重是現代人注重健康的重要課題，而衛福部唯一核准的合法減肥藥物奧利斯他(Orilstat)，使用者普遍有個共同的困擾：控制不住放油屁、拉肚子，造成使用者生活上的不便及相當程度的尷尬，若為減少副作用降低藥物劑量，卻也同時減低藥物的效用，造成控制體重的成效下降以及時間成本的增加，同時也對此類抗肥胖藥物之整體市場銷售造成相當程度的影響。

羅履維研究團隊以多年研究中孔洞奈米材料(mesoporous silica nanoparticles MSNs) 在藥物傳輸上應用的優勢，透過控制材料本身的表面積大小以及表面修飾，進而開發出最佳的吸附並膠固化油脂之奈米材料，搭配抗肥胖藥物使用，能有效緩解目前以切油抑油減肥藥物的副作用，讓使用者不用再面對尷尬不適的窘況。

該項多孔洞材料相關概念與技術已獲多項重要國際專利保護，包括：美國、中國、歐盟、加拿大、澳洲、紐西蘭和台灣專利，並榮獲2019科技部未來科技突破獎(由自然司推選為亮點技術)、2019第16屆國家新創獎、2020第17屆國家新創精進獎、及2021第18屆國家創新創精進獎。