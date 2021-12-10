人氣動畫「鬼滅之刃」製作公司ufotable與社長近藤光遭起訴涉嫌逃漏稅1億3800多萬日圓，東京地院今天宣判ufotable罰金3000萬日圓，近藤光徒刑1年8個月但予以緩刑3年。

「鬼滅之刃」動畫電影創下日本電影票房新高紀錄，近期並開播電視動畫第二季「遊郭篇」，但ufotable與52歲的近藤光涉嫌在2015年到2018年間隱匿公司所得共4億4100萬日圓，以逃漏稅金1億3800多萬日圓（約新台幣3530萬元），遭檢方以涉違法人稅法等罪嫌起訴。

日本放送協會（NHK）報導，東京地方法院今天宣判此案，審判長田中昭行表示，ufotable製作出高品質的動畫廣受好評，加上販售周邊商品等，公司全體持續賺錢，卻多次隱瞞部分收入，雖稱是擔憂將來業績，想儘量在手頭留下資金，還是有很重的刑事責任。

鑒於ufotable已申告修正收入，由專門人士協助處理稅務，重整經營體制，判決ufotable罰金3000萬日圓，近藤光有期徒刑1年8個月，緩刑3年。

時事通信社報導，近藤曾多次指示負責會計的妻子竄改帳簿，顯示「逃稅的意圖強烈」，但因已申告修正並將滯納稅等稅金全額繳清，因此予以緩刑。

ufotable在官網發表公告表示，對於造成粉絲、相關人士的困擾與擔憂，由衷致上歉意；將整備出可持續製作優良作品的製作環境、遵守法令，進一步改正經營方式。