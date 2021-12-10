警方將持續針對易肇事路段、時段，規畫交通稽查勤務。（李金生攝）

金門縣警察局公布今年1至11月份，全縣7大交通易肇事路段（口），提醒民眾多加注意，其中以金城鎮民生路近東門圓環路段的60件，占比5.6％最多。

縣警局統計，今年1至11月份共發生交通事故1062件，7大易肇事路段(口)如下：1、民生路近東門圓環路段（60件、占5.6％)。2、民生路與民權路口（53件、占4.9％)。3、環島北路1段與環島西路2段路口（50件、占4.7％)。4、民權路與光前路口(39件、占3.7％)。5、浯江北堤路段(37件、占3.4％)。6、民族路近金城國中路口(36件、占3.4％)。7、市港路、黃海路路段（34件、占3.2％)。

至於主要肇事原因如下：1、「未依規定讓車」315件、占29.6％，包括支道車未讓幹道車先行、轉彎車未讓直行車先行或起步未禮讓其他人車。2、「未注意車前狀況」184件、占17.3％，包括變換車道疏忽、迴車前未注意來往車輛、未禮讓行人。3、「未依規定減速」111件、占10.4％，未依規定減速包括超速行駛、行經路口未減速慢行。4、「未保持安全距離」88件、占8.2％，係指汽(機)車在行駛途中驟然或任意變換車道，及超車或變換車道時未保持安全距離及間隔。

發生最多的時段則為：1、16-18時190件、占17.8％。2、12-14時164件、占15.4％。3、18-20時134件、占12.6％ 。4、10-12時128件、占12％。5、14-16時125件、占11.7％。

縣警察局局長廖高江表示，未來將持續針對易肇事路段、時段、主要肇因等，規畫交通稽查勤務，並運用現有手持式及移動式測速照相等科技執法設備，機動取締超速違規。

警方另已聯繫金門監理站及金門縣環保局執行「警監環聯合稽查」，鎖定改裝燈光、喇叭、排氣管、消音器或裝置高音喇叭及行駛中超過噪音管制標準等違規行為，不定期、不定點加強取締。

警方表示，酒後駕車等重大違規行為，將在「零容忍」大原則下更加嚴格取締，對於大學生(年輕)族群、高齡者、機車族等易發生交通事故之高風險族群，也會持續推動和宣導安全觀念，以減少交通事故的發生。