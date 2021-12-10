貝靈漢(右)德比賽之後公開批評球證裁決不公（圖片來源︰達志影像）

多特蒙德上一輪「國家德比」在充滿爭議性的狀況之下敗給了拜仁慕尼黑實在可惜，本週將作客面對中游的波鴻，當然希望可以勝回一場，以免被榜首拜仁在積分榜上進一步拋開。

【足球-德甲】[多特蒙德@波鴻][12/11 (六) 22:30] [編號 638]

多特蒙德上一場聯賽主場2:3敗給拜仁，比賽過程充滿爭議，除了被罰了一次12碼是值得商榷之外，拜仁在禁區內的兩次犯規裁判和VAR也沒有判罰，這令多特蒙德職球員十分不滿。英格蘭中場 裘德·貝靈漢 Jude Bellingham 更因為於比賽之後公開批評球證而最後被罰款，幸好不需要停賽。但是多特蒙德敗給拜仁之後，聯賽14戰10勝4敗得30分排聯賽第2位，但已落後拜仁4分，如果仍要保持爭標希望，往後的每場比賽絕對是不容再失。

對手波鴻作為升班球隊成績算不錯，14戰6勝1平7敗有19分排第10位。波鴻近況其實不錯，聯賽已經2連勝。要留意的是波鴻雖然排名中游但進球數並不多，到目前為止只有15顆進球，除了3支在降班區的球隊外，跟柏林赫塔同是德甲前15名球隊中進球最少的球隊。本場遇上力求爭標的多特蒙德，波鴻難有勝機。

推薦︰ <足球>638 多特蒙德@波鴻 大小[總分] (小 3.5)；不讓分 (多特蒙德)

奈及利亞前鋒 泰禾 本賽季有9顆進球（圖片來源︰達志影像）

德甲最差球隊菲爾德在本周日將會遇上近年掘起的柏林聯，相信隨時再會大敗一場。

【足球-德甲】[柏林聯@菲爾德][12/12 (日) 22:30] [編號 662]

在積分榜排名最後同時本賽季還沒有打開勝利之門的菲爾德，升上頂級聯賽不曾一勝14戰1平13敗得1分，得球是德甲第2少(12球)、丟球卻是最多(46球)，是德甲本賽季到第14輪比賽唯一一隊失球達40球或以上的球隊。

要留意是，菲爾德在德甲比賽下來，不但成績並沒有改善，更有不斷惡化的現象，最近2場聯賽分別以1:7和3:6大比數落敗。本場遇上柏林聯，菲爾德要勝出實非常困難。

柏林聯在2018/2019球季由附加賽升上德甲。之後在德甲首季以第11名完成，到了上季更取得第7名，還獲得歐洲賽事參賽資格。本賽季柏林聯成績繼續保持，聯賽14戰6勝5平3敗有23分排第6位。要留意是柏林聯聯賽只曾有3場敗仗，跟勒沃庫森一樣同是除了拜仁之外敗陣次數最少的德甲球隊。不過該隊進球能力不強，14戰只進22球，是德甲前7名球隊中進球最少的球隊。當中奈及利亞前鋒 阿禾尼伊·泰禾 Taiwo Awoniyi 進了9球，而他更暫在德甲射手榜中排第4位。菲爾德實在太弱，選讓分/柏林聯。

推薦︰ <足球>662 柏林聯@菲爾德 大小[主隊] (菲爾特 大 1.5)；讓分 (柏林聯 (-1))