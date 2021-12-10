政治素人呂宇晟加入時代力量，宣布要角逐下屆八德區市議員選舉。（桃園八德區市議員參選人呂宇晟提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德區5名市議員都有意再戰下一任，政治素人呂宇晟加入時代力量，宣布要角逐下屆八德區市議員選舉。呂宇晟表示，9日他接獲學生家長反應，指瑞豐國小及八德國小間道路因重複施作造成路面高低差，直呼「馬路像被開過刀」。

呂宇晟表示，他在2020年8月就已加入時代力量，不過當時是當志工參與服務，直到市議員簡智翔在桃園舉辦健美比賽後，他覺得自己身為八德在地人，也想回家鄉為民服務，才決定投入選戰，加上八德近年有許多年輕人口移入，「年輕人比較懂年輕人的想法」，未來會著重體育、教育方面為民喉舌。

呂宇晟說，9日他接獲學生家長反應，指稱連接介壽路二段及仁德一路的介壽路二段1022巷，因暫時性鋪面施作導致坑洞不平，該處是許多家長載學童通勤的必經路段，沒想到竟淪為越野賽道，他多次到現場勘查，照片更可見多處凸起路面，他直呼「現場馬路像被開過刀」。

呂宇晟表示，該處道路兩側多為田地與水溝，行駛中的機車若遇上這種道路，一旦不留意恐會釀成憾事，他指出，行政院公共工程委員會於2019年推動管線挖掘新措施，要求各管線單位要避免「同一路段重複挖掘」的狀況，呼籲市府要儘速要求施作廠商進行整體修復及路面改善。

呂宇晟已先請同為時代力量黨籍的桃園市議員簡智翔向養工處反應，確保用路人的權益，養工處目前已將該段道路封閉，將進行重新鋪設的工程。