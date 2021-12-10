詹姓女台商2020年6月從大陸廈門返台，違反隔離規定被罰20萬元，詹女不服裁罰，提訴願及行政訴訟均遭駁回。詹女認為，自己一天來回廈門不算出國，離家也僅500公尺，怒提行政訴訟。高雄高等行政法院認為，詹女申訴已逾期，原審裁定駁回於法也尚無違誤，最後裁定詹女抗告無理由，不得再抗告。

去年5月，詹女從大陸返台已接受隔離14天，6月8日必須再去大陸南昌處理補習班經營事宜，入境廈門時不知當地有安全掃碼機制，需先隔離14天才能進到南昌，詹女接受PCR檢測為陰性後，決定直接搭原班機回台。

依規定詹女返台仍須接受14天隔離，但第3天就偷跑，走到500公尺外自家公司處理私事，不到2個小時員警就上門依法將她送辦，台南市衛生局也對詹女裁罰20萬元。

詹女不服裁罰提訴願，去年11月遭台南市府駁回，今年3月又提行政訴訟，台南地院以起訴逾期為由裁定駁回確定。詹女不服，又於今年7月提行政訴訟。

詹女強調，去年4月至9月期間受疫情影響，所有補習班學生都不能上課，考試場次都取消，也害她連基本收入都沒有，還要維持發放員工薪資、公司基本成本運作，根本無力負擔20萬元罰鍰。詹女強調，她去年8月又出國，直到今年6月才返台，7月又在台南飯店隔離，來不及申訴並非她願意。

詹女認為，她前後共接受過17次PCR，皆為陰性，確定沒感染力，也隔離14天甚至28天，到自己公司處理工作事務未違反防疫政策，一天來回廈門不算出國，離家也只500公尺，裁罰實在太重。政府不該以法令搶劫民間財產，希望罰鍰降低至最低門檻3萬元，甚至撤銷。

法官認為，訴願決定書去年11月就送達詹女住家，有人代收，就有合法送達的效力，依法可於2個月內申訴，但詹女遲至今年7月才提已逾期。法官另查出，詹女今年3月才訴請撤銷訴願決定及原處分，遭台南地院裁定駁回，於法尚無違誤，客觀上也沒有因為天災或其他不可抗原因，最後判詹女敗訴，不得再抗告。