英特爾（Intel）CEO季辛格（Pat Gelsinger）傳下周將來台訪問，拜會台積電高層，但此前才指「台灣不穩定」意有所指針對台積電，引發各界熱議。季辛格周四（9日）表示，英特爾的頹勢不是一朝一夕可以扭轉的，計畫至少需5年的時間讓這間半導體公司重回正軌。

季辛格近期不遺餘力的向美國政府喊話，希望盡速通過晶片補貼法案，此前才以「台灣不是穩定的地方」為由，呼籲美國政府應針對本土企業著重補貼，而非台積電、三星等外企。

然而，才剛這些話，有外媒報導，季辛格將於下周訪問馬來西亞和台灣，包括會見台積電高層，此舉顯見亞洲製造對英特爾而言極其重要，且在業務上，既需台積電的先進製程，又和其是競爭對手的情況，對季辛格來說十分棘手。

《華爾街日報》報導，今年2月才出任英特爾執行長的季辛格，計畫在這幾年重振英特爾往日雄風，季辛格周四於華盛頓經濟俱樂部（Economic Club of Washington）指出，這是一個長期的任務，不可能在短短幾天達成，大概需要5年的時間，才能讓英特爾重回軌道。

季辛格表示，「就季度業績表現的標準衡量，我毫無疑問是個失敗者，但我希望人們能用更長的時間，來衡量一個行業、指標性企業的重大變化」。

全球處理器空前需求，許多半導體晶片企業股價大漲，但英特爾股價卻不見起色，半導體業景氣主要指標的費城半導體指數今年上漲逾40%，英特爾股價漲不到2%，且周四還跌2%，早於去年英特爾就將美國市值最大晶片廠拱手讓給輝達（Nvidida）。