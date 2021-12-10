席爾瓦 本賽季已有顆7進球（圖片來源︰達志影像）

英超經15輪比賽之後，切爾西、曼城和利物浦三強鼎立形勢已成，而三強也開始拉開跟第4位的西漢姆聯的距離。衛冕的曼城乘切爾西敗陣，本賽季首次升上聯賽榜首位，周六當然希望可擊敗狼隊繼續成為領頭羊。

【足球-英超】[狼隊@曼城][12/11 (六)20:30] [編號 573]

曼城在上場聯賽客場3:1擊敗了沃特福德，加上切爾西在領先的情況下反敗給西漢姆聯，曼城15戰11勝2平2敗得35分，升上聯賽榜榜首，分別領先第2位利物浦1分和第3位切爾西2分，如果要繼續排榜首，球隊本場是非勝不可。

不過要注意的是曼城近期各項賽事成績雖然是4勝1敗，5場比數勝負都是1球之差，而這點是跟球隊沒有正中鋒很有關係。球隊聯賽首席射手是中場 貝納多·席爾瓦 Bernardo Silva，這位葡萄牙國腳進了7球。不過本場遇上以防守見稱的狼隊，曼城能否在讓分的情況下勝出，令人懷疑。

對手狼隊上場聯賽死守至最後1分鐘，才以0:1負利物浦。賽後球隊15場聯賽6勝3和6負得21分，位列聯賽榜第8位。狼隊在15場聯賽中以進球中位數是2.5的話，成績是3大12小，近5場聯賽更是全小。狼隊15場聯賽只有12顆進球，是英超進球第2少的球隊。然而，狼隊要打平曼城也不容易，因為本賽季遇上了Big 6球隊成績是1平2敗，死守戰術對了強隊沒有多大效用。曼城不讓分賠率不會太理想，可考慮大小[總分]小2.5。

推薦︰ <足球>573 狼隊@曼城 大小[客隊] (狼隊 小 0.5)；大小[總分] (小 2.5)

利物浦上周對上狼隊時於補時階段憑著 奥里吉的進球絕殺對手（圖片來源︰達志影像）

利物浦周六將在主場對阿斯頓維拉，更是「神奇隊長」杰拉德 Steven Gerrard 首次以維拉總教練身份重返安菲爾德球場。

【足球-英超】[阿斯頓維拉@利物浦][12/11 (六)23:00] [編號 578]

利物浦聯賽15戰10勝4平1敗得34分排名第2，落後榜首曼城1分。紅軍要爭標的話，本場對上中游的維拉實不容有失。

利物浦的信心源自其攻力，球隊15場聯賽進了44球，是英超進球最多的球隊之餘，平均每場接近3球。當中埃及前鋒 薩拉赫 Mohamed Salah 就進了13球，排射手榜榜首。

不過本場的焦點是前隊長杰拉德以對手總教練身份重返利物浦。杰拉德11月初成為維拉總教練後，球隊聯賽4戰3勝1敗，而敗陣那一場正好就是負給榜首的曼城。

維拉在杰拉德帶領下的特色，是除了在他首場上任的聯賽球隊以2:0擊敗布萊頓外，之後3場不論勝負都有失球，而勝負差距都是1球。另外維拉本賽季的比賽都會跟對手分出勝負，該隊聯賽15戰只有1場打平，是英超3支得到和局最少的球隊。但考慮到維拉實力跟利物浦確有差距，首選仍是不讓分/利物浦勝。

推薦︰ <足球>578 阿斯頓維拉@利物浦 總進球數 (2-3 球)；讓分 (利物浦 (-1))