42歲台語歌手葉勝欽驚傳罹患骨髓癌1年，為了化療時常進出醫院，沒想到最近更傳出突然失聯，讓身邊友人都相當擔心，在社群網站發文替他祈福。

據《三立新聞網》報導，資深經紀人陳孝志9日突在臉書PO文，「希望我的好朋友能渡過人生這一場旅行」，並表示一直都找不到對方，讓他相當憂心，而他也證實是在替葉勝欽祈福，因為輾轉得知他罹患骨髓癌，前陣子葉勝欽還有找他幫忙接洽做公益的事，但後來就沒再連絡了。

而葉勝欽的友人也透露，本來都有在關心他的近況，但前幾天開始找不到他。據悉，唱片圈也傳出他罹癌消息，但開刀治癒機率僅百分之一，只能做化療，上個月已悄悄電視台，淡出螢光幕。

葉勝欽出身音樂世家，父親是知名樂隊鼓手，母親早年也是歌手，因此他也承襲父母衣缽，走上音樂路，1993年奪下21世紀新人歌唱排行榜校園組冠軍，之後發過幾張台語專輯，也常在各大活動演出。不過近期葉勝欽較少出現公開場合，而他的臉書貼文，也多是宗教和一些人生體悟的內容。