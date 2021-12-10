由於有民眾曝料指家屬打莫德納血栓昏迷，但投保某產險疫苗險卻不賠，被指控產險則喊冤，並認為這件事有點被放大檢視，因為被保險人都還沒有出院，也沒有申請理賠。多數產險業者都表示，只要排除除外責任，民眾接種疫苗後發生不良事件因而住院或死亡，一般產險業者疫苗險都會「從寬」理賠。

被民眾指控的產險業者表示 只要保單有效期間內，接種新冠疫苗28天內發生不良事件，導致住院或死亡，都會依約給付保險金。申請文件是診斷書、病歷、疫苗接種不良事件通報單等。

其他產險如富邦產險表示，該公司的疫苗保障綜合保險，係保障被保險人於疫苗接種後，出現身體上負面之症狀或疾病(指疫苗不良事件)，包含尚未經判定為疫苗接種所致者(即疫苗不良反應)，故除了載明於除外責任之狀況，均屬該保險之理賠範圍。 富邦產說，如保戶接種預防COVID-19疫苗後，自疫苗接種當日(含)起28日內出現疫苗不良事件而於醫院住院診療時，定額給付住院生活補助保險金，住院連續達5日再提供住院生活補助增額保險金。申請理賠須提供醫療診斷書或住院證明、疫苗接種證明文件。疫苗險也提供「法定傳染病疫苗預防保障」，若保戶已接種法定傳染病疫苗，卻於180日內仍確診罹患該法定傳染病，即可申請理賠。

新安東京海上產也表示，若因施打新冠疫苗後28天內發生疫苗不良事件而經醫師診斷須住院治療後，檢附合格醫院診斷證明書(必要時提供「疫苗接種不良事件通報單」)申請，該公司即依約理賠。原則依診斷書列載內容計算給付，若有疑義無法確認病症或副作用是否為該疫苗所致不良事件時，才會請被保險人補充「疫苗接種不良事件通報單」、病歷釐清。

另外，和泰產表示，「不良事件係指注射疫苗後，發生任何對健康造成負面影響的事件，但不一定存在著因果關聯性。」又「被保險人經醫師評估適合接種疫苗，於接種28日內出現不良事件者，該公司也都依約賠付。前項不良事件於保險期間屆滿後出現者，該公司仍依約定給付保險金。」。因此，經評估適合接種之被保險人於接種28日內出現不良事件，不需證明因果關聯性，和泰產只排除除外事項，都會啟動保單責任。