高雄巿議會10日通過成立「城中城火災」監督專案小組，小組委員由議長曾麗燕指定，她表示將尊重議員建議，由各黨團議員聯合組成專案小組，另根據議事規則第34條第3項，專案小組開會時，將開放其他議員列席旁聽。

市議會10日議程為二三讀會，在國民黨、無黨籍34名議員連署下，國民黨總召童燕珍臨時提案建議成立「城中城火災」監督專案小組，以避免市府「球員兼裁判」，同時要求市府局處提供相關資料，以釐清事故原因及責任。

民進黨議員議員李柏毅說，過去議會氣爆調查小組與司法單位調查結論大相逕庭，難以讓社會公評，建議讓全體議員多參與，而非閉門討論。同黨議員邱俊憲也建議，小組成員應囊括各黨派，調查進度也要讓其他議員知道。

國民黨議員蔡金晏認同監督小組成員應多元化，至於氣爆案調查已結案，他認為與城中城案做連結並不公平。民進黨團總召鄭光峰提醒，議會並無司法調查權，相關調查及位階須謹慎應對，尤其是監察院也已立案調查。