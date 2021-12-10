四大公投倒數計時，國民黨10日晚上在台中樂成宮舉辦「公投顧台灣、民主拚未來」台中開講，投入中二選區立委補選的候選人顏寬恒率先上台宣講，他就公投綁大選以中二選區為例，直說中二選區三個月三場種選舉，一場罷免、一場公投、一場補選，人民是塑膠做的嗎？

他就公投綁大選議題表示，以他所在台中市第二選區為例，三個月三場種選舉，一場罷免、一場公投、一場補選，很累、會死，人民是塑膠做的嗎？

顏寬恒說，為什麼重要的選舉不能放在一起，為什麼過去民進黨在野時堅持公投綁大選，他們執政之後就把公投與大選拆開來，因為他們要讓民眾不方便，要大家不要出來投票，保護他們得來不易的政權，他們想執政、想做老大，知道百姓已看破手腳，所以台中市第二選區三個月選三次，要花三次的錢，選監人員要忙三次，都是他們刻意操作。

他也批抨民進黨執政後直接把椿插在藻礁上，現在他們是總統、院長，我們只能用公民投票可以決定藻礁永存。

顏寬恒說，在台中海縣中火整天燒煤，排放PM2.5、排碳，我的對手林醫師，不替人民的健康把關，竟然說，如果藻礁公投過關，北台灣137億度用電缺口，要叫中火吞下去，要多燃燒500萬噸燃煤，憑什麼中火要承接北台灣用電缺口，他是總統嗎，做為中二選區立委候選人，竟然叫他選民吞下去，她是在選中二選區立委，還是執行民進黨黨意的人，她沒有資格參選第二選區立委。

中廣董事長趙少康也上台為顏寬恒同台，並且為他加油，趙少康說，顏寬恒被受打壓，炒米粉不行，檢警大搜索，他的對手林靜儀吃米其林的肉圓就行，不公平，選舉一步一腳印，打高空有什麼用；對手說叫大家十點就要睡，蔡英文說，她（林靜儀）當選可以生更多小孩，林靜儀做立委太小啦，做總統才對，台灣少子化，如果林靜儀能讓出生率升高做總統，不要做立委。