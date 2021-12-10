宣捷幹細胞生技股份有限公司董事長宣明智（右）、新竹縣長楊文科（右二）10日參觀第1屆文文盃獲獎團隊東興國中、成功國中學生的成果。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科、桃園市長鄭文燦、陽明交通大學校長林奇宏10日上午在新竹縣的東興國中，以代表AIOT Sensor Rabboni（智聯感測裝置）鑰匙插入啟動台，宣布第2屆文文盃AIOT Sensor全國聯賽開跑，總獎金高達40萬元，歡迎全國高中職、國中、國小師生參與，報名即日起至明年1月10日止。

楊文科表示，AI人工智慧發展迅速，在生活智慧化的時代，培養AI、IoT及5G等智慧物聯網的技術顯得十分重要，他很感謝陽明交通大學提供產學計畫的「Rabboni」智慧感測器元件，並推廣至國中、國小，協助中小學生開展AI、IoT、Coding的關鍵能力。

文文盃為跨縣市、跨領域合作，鄭文燦10日也出席啟動儀式，他指出，雙語能力即為外語與數位能力，文文盃為智聯感測的全國聯賽，能讓參賽者發揮想像力及創造力，培養問題察覺能力、產出獨特想法，文文盃取名除了彰顯楊文科、鄭文燦攜手推動科技教育外，也取「Win Win」諧音，有在數位時代創造雙贏之意。

林奇宏指出，科技教育成為全球各國的「亮點」政策，想要讓優秀人才根留台灣，必須要解決師資欠缺的問題，並向下紮根在地科技教育，而學校配合課綱規畫，提供輔助教材，各縣市開設師培課程，期望能全面提升科技教育的品質及內涵。

宣捷幹細胞生技股份有限公司董事長宣明智、楊文科等人也參觀新竹縣參加第1屆文文盃，並獲獎的東興國中、成功國中學生，展現學生用電腦讓機器人動作重現、在大屏螢幕用舞棒指揮魔法貓的狀況，展現創意。