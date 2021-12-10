台灣優良農產品發展協會積極推動生產相關林、木產品廠商申請驗證，今年正昌製材及昆晉實業已通過CAS-木製材品驗證，是首批獲得農產品類最高品質標章肯定的木製材品。

台灣優良農產品發展協會表示，通過CAS-木製材品驗證代表來自國產材從原料、製程到產品的品質都有保障，且符合國家標準，也更具國際競爭力，讓消費者更容易辨識、選擇優質國產林產品項，進口木材除了運輸增加碳足跡，更不乏破壞天然林甚至熱帶雨林的疑慮，使用有CAS標章的合法國產材可保護天然林免遭濫伐，也避免林地遭濫墾而土地退化，促使生產和消費合乎永續原則，達到減碳及維護生物多樣性的目的。

其中，1973年建廠的正昌製材，為台灣北部的木材備料場，主要從事造林、製材業；由台灣生產之柳杉、杉木（福杉）及台灣杉作為製材材料，繼而加工成各式製品。

此外，昆晉實業創立於1986年，主要從事原木材料買賣、戶外木結構工程、景觀工程、攔砂壩OD生態工法等設計及施作，並提供戶外景觀用材、戶外木結構工程、室內建材等材料製材、加工、乾燥、防腐等項目。

台灣優良農產品發展協會表示，通過CAS-木製材品驗證，提供建築師、設計師及消費者未來在選購木材時，使用國產木竹材作為建材與裝修材料，享受良好的隔熱、隔音、耐衝擊、氣味、美觀等獨特美好效果，更能感受森林對人類提供的多元服務，以永續消費行動織起友善環境的綠未來。