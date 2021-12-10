獲利速度慢不下來。國泰、富邦、南山、新光、中國及台灣等六大壽險公司，11月稅後再賺102.92億元，創史上最強11月，且2021年每月六家合計獲利都破百億元，首季更是每月賺逾400億元，累計前11月六家公司稅後獲利已達3330.9億元，創史上新高紀錄，比去年同期大幅成長逾82％。

同時六大壽險公司到11月已有兩家獲利破千億元，國泰人壽前11月稅後獲利1084.6億元、富邦人壽前11月稅後賺1007.3億元，史上首見。

六大壽險公司11月實現逾260億元的股債資本利得，國壽11單月稅後獲利52.2億元，拿下11月獲利王；其次是富邦人壽單月稅後賺24.1億元。

南山人壽11月稅後獲利15.79億元，單月排名第三，累計前11月稅後獲利579.54億元，亦排名第三名，較去年同期成長56％。

中國人壽11月單月稅後獲利12.1億元，前11月稅後獲利284.16億元，比去年同期多賺逾122億元，成長幅度近76％，中壽11月單月獲利及累計獲利在六大壽險公司中都排名第四。

11月新台幣兌美元匯率雖看似平盤，但新台幣維持地表最強貨幣地位，遠超韓元，壽險公司雜幣避險部位匯兌成本拉高，11月除了南山人壽外，多是收回外匯準備金，11月底六家公司外匯準備金餘額降到301億元左右。

但是11月債券殖利率走低，壽險公司淨值都比10月提高，帳上未實現獲利也因股債雙漲，六家公司光是淨值項下股債等金融資產，到11月底合計還有逾4100億元的未實現利益。

因此今年前11月六大壽險公司可說「賺很飽」，獲利全數創史上新高，淨值還比去年底拉升，財務指標都還算強勁，帳上未實現獲利仍高，有可能留到2022年再戰。