智冠科技（5478）公告11月營收4.57億元，較上月減少11％、年減21％。累計今年前11個月營收為61.11億元，年減8％。智冠表示，11月營收減少主要是因為網路廣告行銷事業群依據客戶產業特性與產品檔期規劃，致單月投放占比降低所致。展望近期營運，智冠將有3大營運動能，包括MyCard近期與多款全球大型MMORPG遊戲合作串接、旗下舊遊戲將推出改版，以及中華網龍近期將推出新手遊《天子傳奇S》，幾項利多帶動下，預期智冠營運將有望持續向上。

此外，智冠也指出，旗下子公司智凡迪下半年陸續調整旗下經銷產品結構，營收規模有較明顯變化，也影響11月營收表現，但隨著今年新加入數款遊戲大廠客服業務，獲利表現仍佳。

以獲利來看，智冠第三季稅後淨利2.02億元，每股盈餘為1.67元，今年前三季累積稅後淨利6.35億元，每股盈餘為5.24元。

智冠指出，11月陸續開啟遊戲大作的MyCard點數支付合作，挹注成長動能，以今年來看，MyCard相繼為全球知名MMORPG系列作品及人氣區塊鏈遊戲等多款大型產品提供服務，同時也攜手集團旗下遊戲客服、實體通路廣宣、網路廣告行銷等服務，建立完整的遊戲生態系統，帶動MyCard營運表現穩健。

另外，子公司遊戲新幹線聯合發行的手機遊戲《三國群英傳M》、《風色幻想SP手機版》等，也新增多項更新的內容，代理的線上遊戲《古劍奇譚網路版》也將於下週推出新改版，將為遊戲增加熱度。

子公司中華網龍近期則是積極開發兩款新手遊，其中《天子傳奇S》已陸續啟動測試，該作是以原著港漫IP元素設計發展，並融入不同以往端遊產品的玩法機制。智冠表示，遊戲在 後續測試調整完備後將登場，另一款開發中的手遊《尋秦記》，也將在2022年推出與玩家見面。

另外，在金融科技部分，子公司藍新集團11月線上代收付交易處理量穩健增溫，在線下實體商店推展計畫部分，「ezAIO簡單收」新一代無線多元收款設備也即將上線，2022年逐步擴展各種合作商店，有望擴大線上佈局與應用。