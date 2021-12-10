上海易居房地產研究院今日發布最新一期《全國百城住宅庫存報告》，截至11月底，中國100個城市新建商品住宅庫存面積總量達5.21億平方米，創2016年8月以來新高。

報告直指，今年至今持續6個月的市場交易逐月下跌態勢，導致中國房市出現「供過於求」的現象。11月，中國100個城市新建商品住宅供應量為4495萬平方米，但成交量僅有3437萬平方米。

報告提到，11月中國100個城市新建商品住宅的庫存去化的周期達12.5個月，即根據當前市況，要12.5個月才能售出，而這個數據在2016年8月以來，向來在10個月上下浮動。

報告指出，青海省會西寧、河南洛陽、浙江舟山、山東威海、江蘇江陰、黑龍江哈爾濱等城市的庫存消化時間最長，普遍達2至3年左右，其中西寧長達3年半。

至於庫存結構，報告指出三四線城市庫存增加最多。截至11月底，100個城市中一線、二線、三四線城市的新建商品住宅庫存總量，分別為3052萬平方米、2.65億平方米、2.24億平方米。一二線城市分別減少了2.9％及0.9％庫存。三四線城市則平均增加了6.7％庫存，且庫存出現連續37個月年增率上升的態勢。

易居房地產研究院研究總監嚴躍進表示，中央政治局周一明確「支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求」，房地產基調調整下，預計12月份和明年一季度，全國三四線城市會在購房政策方面進行更大鬆綁，以激活剛需和改善型購房需求，真正緩解去庫存的壓力。