接種高端疫苗的民眾不需要出國，是不是可再混打其他國際疫苗？台中市長盧秀燕10日表示，將建議中央打高端民眾不出國，想打第3劑，為了全面性的防禦力，應該不用附機票就可以打第3劑才對。

市議員黃馨慧昨日在總質詢時表示，有民眾陳情打高端，擔心防疫保護力不足，卻因為沒機票而無法混打，詢問該怎麼辦？建議市府衛生局調查有多少民眾已經打高端、希望再打其他疫苗，落實保障市民健康。

黃馨慧說，自高端疫苗被爆無法出國，政府有條件「用機票換混打」，但近日接獲民眾陳情，接種高端疫苗卻擔心保護力不足，近期也沒有出國計畫，民眾健康誰來照顧？呼籲市府衛生局關心市民健康，調查有多人接種高端後希望打其他疫苗，全方位照顧市民健康。

她質疑，去年初新冠病毒疫情爆發，民進黨「徵用」口罩等防疫資源，國內民眾天天大排長龍購買比原價貴的口罩時，政府用各種「國際合作」理由，將大量防護衣、口罩外送給其他國家，拖延1年後，民眾施打疫苗最大來源，竟然是私人和民間團體捐贈，國家疫苗經陳時中證明「若出國要重打」第3、第4劑，根本是中央自打嘴巴。

對此，盧秀燕指出，之前可能疫苗比較不足，政府規定高端接種民眾必須出國才能補打，但現在疫苗充足，目前中央在接種第3劑，為提高民眾防禦率、保護民眾健康，有關民眾不用出國也可補打其他疫苗，市府將向中央建議。

衛生局長曾梓展說，目前高端台中市第1劑接種10萬4000劑、第2劑9萬1000劑。