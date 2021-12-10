針對大法官宣告強制工作違憲，即日起取消，恐對警方打擊詐欺犯罪造成重大衝擊，警政署10日表示，希望法務部能盡早研提因應對策，警方也會加強反詐宣導，並對目前詐欺高發案件辦理專案打擊行動，同步與各部會合作研擬各項防制措施，以維護社會治安。
警方憂心宣告強制工作違憲後，詐欺集團更能以「關沒多久，縱使沒錢賠亦無需強制工作」等口號，號召涉世未深的年輕族群加入詐團，導致詐欺車手、詐欺機房恐大幅增加，對於政府查緝黑幫及詐欺犯罪相當不利。
警方表示，詐欺嫌犯多充斥想不勞而獲、或快速致富的偏差價值觀，強制工作具強制職業訓練的教化性質，讓受處分人從事勞動，培養勤勞習慣，學習一技之長及正確的謀生觀念，使其日後能重返社會。
刑事局表示，打擊詐欺犯罪為政府當前重點工作，除藉由製作多元宣導素材及分層分眾宣導方式，強化民眾知能外，也會透過與金融機構合作，攔阻避免民眾受騙匯款，並持續掃黑打詐行動。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。