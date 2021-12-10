中央銀行受財政部委託標售300億元10年期公債，最高得標利率0.583％，創二年新高，較上一期10月標售的0.500％，上揚8.3個基本點（1個基本點是0.01百分點）。

根據央行公布的10年期公債標售結果，共吸引554.5億元資金進場搶標，投標倍數1.85倍，略低於長期以來2倍左右的平均水準，最高得標利率續上揚，符合市場預期，且落在估計的0.55～0.60％的區間。其中銀行業拿到69.33％或208億元籌碼最多，其次證券業標得23.67％或71億元，保險業拿到6.67％或20億元，票券業僅0.33％或1億元。

券商主管表示，美國聯準會（Fed）11月利率決策會議宣布11月啟動縮減購債，最快明年底升息，激勵美債殖利率反轉走揚。但因通膨飆高，及Omicron又來亂，市場預期將加速縮債，明年3月減到零，升息也提前至明年中，刺激美債殖利率進一步攀高，使得台債受到連動，10年期新券最高得標利率續揚。

下周16日央行第四季年終理監事會登場，政策利率預估連七凍，升息還言之過早，就算Fed升息也是明年的事，因此10年期公債最高得標利率上揚，應是明年才會比較明顯。