搭上即將到來的雙12電商購物熱潮，飯店、旅遊電商業者都動起來祭優惠，台北喜來登大飯店推出「1212犒賞月」年終快閃住宿優惠，主打新年熱門檔期優惠，明年1月2日至3月31日每人1212元起+15.5%就可住1晚，還能大啖人氣Buffet餐廳的自助早餐，即日起開賣至12月16日中午12點，限時快閃7天，最低等同下殺1.9折。

瞄準春節與寒假的旅遊黃金檔期，台北喜來登大飯店在雙12祭出快閃優惠，以「離峰價格入住尖峰檔期」的策略搶客，享受1.9折優惠價外，房內還提供強檔電影免費暢看以及三溫暖設施使用，隔日還能品嘗人氣Buffet餐廳「十二廚」自助早餐，有近百種中西日式料理、現煎法式吐司、擔仔麵、雞魯飯等，還有10多款新鮮蔬果及麵包及糕點。

晶華酒店在12月10日上午10點至12月12日下午6點推出餐飲及住房限時快閃優惠，「晶華美食到你家」美食外帶外送平台上最低5折起，戰斧牛排與和風海陸盛合折扣1212元，重磅雙響壽喜燒、帝王蝦泡飯都有1212元的優惠價，而蜜汁咕咾肉燴飯和黑椒野菇雞燴飯也有買1送1的優惠。

台北喜來登大飯店推出「1212犒賞月」年終快閃優惠。（台北喜來登大飯店提供）

住房方面，晶華酒店官網推出9999元入住、贈送1瓶頂級香檳Dom Pérignon，並升等大班行政樓層客房的「香檳王者假期」，還有2人同行於明年元旦1月1日及1月2日入住精緻客房每人2022元、享翌日自助早餐且假日不用加價的「元旦『晶』喜假期」。

深度旅遊電商平台KKday則於12月12日祭出「限時12小時驚喜快閃」，多達20樣精選商品，類別包含熱門園區票券、人氣景點體驗、冬日應景特色湯屋、精選美食餐券等，另外還有「獨家雙12限定套票」僅在KKday獨家銷售，優惠下殺6.6折起。