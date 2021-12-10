星座運勢網站「星座上上簽」分析，白羊座、天蠍座、金牛座的人每次談戀愛就變癡漢，腦中總是充滿「色色」的想法，總是想要與對方有親密接觸，非常重慾。

▍1.白羊座

白羊座很熱情，與人相處時沒有什麼心機，總是直來直往，他們談戀愛也很直接，喜歡一個人就是要跟對方黏在一起，更希望會有肢體接觸，他們會無法控制的一直盯著對方看，彷彿像個癡漢一樣，從他們的表現就能看出他們的真實想法，連猜都不用猜，他們對戀人沒有任何隱瞞，就算是心裡有色色的想法，也會坦率的說出，完全不會感覺害羞或尷尬。

▍2.天蠍座

說到好色的星座，絕對少不了天蠍座，不過他們要花比較久的時間熟悉一個人，等到他完全信任對方，才會敞開心胸，讓戀人看到自己最真實的一面，等到這個時候，他們就會盡情的對另一半「耍流氓」，言語調戲、偶爾吃吃豆腐都做得信手拈來，當他們覺得這段感情越穩定，認定對方是真愛，他們這種「老色胚」的形象會越鮮明。

▍3.金牛座

金牛座平時給人穩重、固執、正經的感覺，有些人以為他們在感情方面無慾無求，其實他們只是悶騷，熱戀的時候只要與戀人相處，腦中就充滿「黃色廢料」，初期他們還不敢把自己「色色」的這一面展現在另一半眼前，隨著兩人越來越親密，就可以看到金牛座狂野的一面，其實他們非常重慾。