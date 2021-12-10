邱澤、許瑋甯10日宣布結婚，在合作電影《當男人戀愛時》相戀，短暫交往就決定結婚，消息讓全民都失戀了。星座運勢網站「星座愛情運勢」在今年5月20日曾預言，白羊座、天秤座、獅子座、射手座的人可能在今年底閃婚，而正好與邱澤、許瑋甯的星座天秤座、獅子座不謀而合。

卡西娜星座塔羅館在微信公眾號上撰文指出，木星進入天秤座的愛情宮，單身者一見鍾情的機率非常高，有可能遇到一個性格互補的另一半，非常照顧你，你們會自然而然的發展到論及婚嫁的地步。而有另一半的天秤座，隨著年紀的增長和物質條件的改善，比起簡單的二人世界，更渴望穩定的婚姻生活，會在這一年著手規劃未來的藍圖，用婚姻給對方一個終身承諾。

卡西娜接著分析，木星進入獅子座的夫妻宮，極有可能在這一年踏入婚姻的殿堂。剛開始獅子座對這個人還沒有什麼感覺，既不心動也談不上什麼有好感，但經過幾次約會後發現，對方是個越相處越有趣的人，跟他在一起很舒服，這種平淡溫馨的感覺才是獅子座一直在尋找的理想愛情。

卡西娜表示，對於已經有穩定伴侶的獅子座，你們今年更容易受到外力的因素推動你們結婚的進度，可能是雙方家長的催促，或者是孩子的意外到來，都會是推動你們決定走進婚姻的力量。