新北市學子在第51屆全國技能競賽及全國高級中等學校技藝競賽中表現亮眼，奪得20金、18銀、18銅、42座金手獎及67名優勝，共163人獲獎。新北市長侯友宜今晚出席感恩餐會，為金牌選手披掛表揚彩帶，並頒發336萬獎勵金給獲獎選手及指導老師，表達對他們的肯定。

新北市教育局指出，新北市在全國技能競賽由去年20名至今年54名得獎數翻倍成長，更在青少年組「網頁技術」、「商務軟體設計」、「平面設計技術」及青年組「汽車板金」等4職類包辦所有獎項，佔據得獎榜單，成績領先全國。

其中，新北高工資訊科二年級葉家均勇奪「行動應用開發職類」金牌及「商務軟體設計職類」銀牌，同時獲選為第46屆國際技能競賽行動應用開發職類正取國手，是該屆最年輕，也是該職類第一位國手。

另在全國高中等學校五大類技藝競賽的表現也有突破，共獲42座金手獎及67名優勝，其中商業類競賽樟樹國際實中參賽學生全數獲獎，而穀保家商也連續九年在網頁設計職種獲獎率100％。

侯友宜說，新北教育因為有同學優秀的表現，讓新北的技藝被看見，這次全國技藝跟技能比賽，新北幾乎大獲全勝，囊括了所有獎項，展現新北在推動技職教育，不但有長足進步，更在全國出類拔萃，這次共有163人獲獎是了不起的成績，更敬佩葉家均高二就能夠得到國手榮譽、也是全國最年輕的國手，做為新北技職教育的典範學習。

侯友宜表示，「期待未來學生畢業後，能在職場上發光發熱，能夠跟國際競爭，讓台灣因為有你，使我們的技能跟技藝都被全世界納為人才中心，帶領台灣的經濟往前走」。

教育局說明，全國技能競賽除勞動部獎金外，更加碼發給前三名選手12萬、6萬、4萬元獎勵金；技藝競賽新北也額外發給前三名學生2萬、1萬2千元及1萬元獎勵金，教師也獲得實質獎勵。

教育局長張明文表示，適性發展是培育優質技職人才的核心，新北市以三級培訓及6種技職競賽人才育成策略，培養學生在全國及國際舞台上爭取佳績。同時預告明年的商業類技藝競賽將由新北市主辦，期勉選手創造佳績，在專業中展現熱情與自信，努力朝自己理想邁進。