台灣運彩xT1聯盟元年2021-22球季本週末展開第3周賽事，將首度上演單日兩戰，11、12日3支新軍桃園雲豹、台中葳格太陽、台南台鋼獵鷹都在新援加入後首度上陣，桃園雲豹和台中葳格太陽外援可望相繼登場亮相，台南台鋼獵鷹本土陣容也有新血挹注，劉人豪經歷SBL與NBL賽事洗禮後，準備扛起球隊後場重任。本周末4場對戰場場精彩，四大車拼更是非看不可，聯盟也邀請ELEVEN SPORTS球評楊哲宜、陳順詳、張正邦及愛爾達電視主播吳昇府評比大車拼球星的戰力指數。

周六（11日）15：00桃園雲豹vs.新北中信特攻(同期射手大車拼 吳季穎vs.謝亞軒)

桃園雲豹吳季穎和新北中信特攻謝亞軒同是1998年出生的小鮮肉射手，兩人的飆分對決從HBL一路較勁到UBA，如今戰場延續到職籃T1聯盟，力拼「新生代最強射手」頭銜。

頂著HBL總冠軍賽MVP、UBA新人王光環，吳季穎高中時期聲勢如日中天，但隨著謝亞軒在健行科技大學嶄露頭角，反在大學時期後來居上，今年更成為中華男籃亞洲盃資格賽新科國手。

進入職籃，吳季穎選擇在桃園雲豹重新出發，熱身賽時再現「神經刀」恐怖的得分爆發力，季賽首戰即將作客新北中信特攻，吳季穎又將和謝亞軒一較高下，兩人的三分駁火肯定是火花四射。

周六（11日）17：30台中葳格太陽vs.台啤英熊(台中一哥大車拼 蘇奕晉vs.蔣淯安)

台中葳格太陽少主蘇奕晉與台啤英熊一哥蔣淯安同是台中出身，今年還一起聯手為台中市奪下全運會男籃冠軍，但隨著全運會結束，兩人各自回歸母隊，投入T1聯盟戰場，兩人從隊友再變對手。

身為葳格太陽少主，蘇奕晉肩負代表台中的重要使命，太陽總經理汪蔚傑抱持高度期待，為他預約年度MVP，但想要兌現期待，還得看蔣淯安答不答應，季前媒體及總管大調查，蔣淯安都是年度MVP最大熱門，而他也不負眾望，上週作客特攻，延長賽最後4.3秒內連飆2記超大號三分球，包括壓哨絕殺logo shot，再次證明超級球星身手。

儘管蘇奕晉主打前鋒、蔣淯安司職後衛，但兩人求勝心都不輸人，先前熱身賽蘇奕晉雖帳面數據技壓蔣淯安，葳格太陽卻以74比88吞敗，本週六再碰頭，蘇奕晉將全力討回顏面。

周日（12日）15：00台南台鋼獵鷹vs.新北中信特攻(新星戰力大對決 張幃翔vs.林秉聖)

台南台鋼獵鷹張幃翔和新北中信特攻林秉聖，兩人雖都首次站上職籃舞台，卻都打出毫不怯戰的強勢表現，上週特攻二戰，林秉聖平均奪下14分、3籃板、2助攻、5.5抄截，不僅是球隊本土得分王，更暫居聯盟抄截王。

至於張幃翔，雖曾是UBA台灣藝大的知名飛人，卻在SBL台灣銀行、裕隆納智捷不受重用，今年遭到釋出，但T1聯盟新軍台南台鋼獵鷹慧眼獨具，對他伸出橄欖枝。

先前熱身賽對上桃園雲豹，張幃翔一吐悶氣，打出亮眼表現，獨拿14分、8籃板、2助攻和2抄截，晉升球隊重點新星。如今台鋼獵鷹例行賽首戰強碰中信特攻，張幃翔將和林秉聖捉對廝殺，到底誰能真正打出核心氣勢，外界都等著看。

周日（12日）17：30桃園雲豹vs.台啤英熊(飆分砍將大對決 杜譽城vs.李啓瑋)

SBL史上首位蟬聯年度第六人的李啓瑋，轉戰T1聯盟台啤英熊後，依舊展現強悍實力，例行賽2戰替補上陣，分別砍下16分和11分，無須熱機，隨時上場即可飆分令人印象深刻。

桃園雲豹杜譽城今年離開SBL桃園璞園建築，為了延續籃球生涯，杜譽城毛遂自薦參加多隊測試，最終獲得雲豹青睞，成為球隊極力培養的潛力射手。

熱身賽對台南台鋼獵鷹之戰，杜譽城打出UBA時期「人來瘋」身手，全場三分球9投6中，轟下22分，得分爆發力絲毫不輸李啓瑋，面對例行賽首戰就將對決李啓瑋，杜譽城勢必卯足全力，期望能幫助桃園雲豹旗開得勝。