1名女網友日前因不滿男友未經她同意、擅自拿她的保養品使用，一氣之下與男友對質，最後男友為了讓她氣消，決定犧牲色相「扮女裝」逗女友開心，2人甚至在家中上演起酒家女陪酒的場景，只見男友畫上大濃妝，耳朵夾上曬衣夾作為耳環，「妖嬌」模樣讓其他網友笑翻。

該名女網友在臉書「爆廢公社」上發文表示，他的男友日前未經她的同意就偷偷使用她的保養品，她某天早上睡醒時發現保養品沒在櫃子上，找到時也未蓋好，因此馬上詢問男友，男友也立即承認偷用，還說用完後皮膚確實有變好，並認錯願意再買2組賠償她，而她不領情後，男友最後妥協提出「不然我再穿1次女裝當作道歉，不在生悶氣了」。

1名女網友日前因不滿男友未經她同意、擅自拿她的保養品使用，一氣之下與男友對質，最後男友為了讓她氣消，決定犧牲色相「扮女裝」逗女友開心。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該女網友說，她得知男友要穿女裝就相當興奮，趕緊回家後還要求對方扮演知名劇集《華燈初上》的陪酒戲碼，只見照片中該名男友頭綁小馬尾、穿著平口洋裝、耳朵還夾上「曬衣夾」作為耳環，最後畫上大濃妝，在自家客廳倒酒「服務」女友，逗趣畫面讓網友笑翻。

網友留言說，「那個耳環好漂亮，肯定是新款」、「男友為愛挽回犧牲好大，但偷用保養品一定要蓋起來呀」、「真妖艷」、「笑死看到穿女裝立刻破涕為笑」、「好粗勇的女人喔，像女泰山阿」、「蠻美的耶，頭髮綁這樣我以為我看到賀軍翔」、「坐檯費多少？可以帶出場嗎」、「男人的面子都被你給丟光了」。