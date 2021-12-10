台南市下營區農會與農友契作黑豆，發展出蔭油、黑豆茶、黑豆粉等商品。（劉秀芬攝）

台南市下營區三年一作水稻區農友常於二期作種黑豆。（劉秀芬攝）

台南市下營區農會黑豆蔭油以古法製作，每年可賣出15萬瓶。（台南市下營農會提供／劉秀芬台南傳真）

台南市下營區農會於3年1作水稻區推廣種植黑豆有20年，並研發黑豆蔭油、黑豆茶、黑豆粉產品，其中黑豆蔭油主要供應農會通路，每年穩定有15至20萬瓶銷售量，農會每年也與農友契作，保價收購，並且輔導農友申請產銷履歷，產銷履歷田明年可擴至25公頃。

下營區農會表示，黑豆蔭油以古法釀照，20年前由嘉義大學技轉，農會每年向農民收購黑豆，先放在冷藏庫保存，製作蔭油時以古法製麴後，用陶缸日曝發酵6個月，使豆類蛋白質分解成天然氨基酸。下營區農會目前有近百個陶缸，都是10多年前向苗栗窯廠訂作，為了擴充產能，今年又向銅鑼一家窯場訂了100個陶缸。

下營區農會蔭油口味偏甘甜，較受南部客人喜愛，主要供應農會通路，連鎖超市上架要求多，目前並不考慮。除了在農會超市可以買到下營區農會蔭油，農會也提供宅配服務，亦有許多客人路過下營時，順道來採購，往年農會辦食農體驗時，黑豆釀造過程也是小朋友最愛參觀項目之一。

下營區農會表示，黑豆每年8、9月種植，隔年1月採收，種植黑豆有技術門檻，工序也多，採收後要曝曬，曬乾後先測水分，再向農會借選別機選別，收成量也跟栽種技術有關，因此很多農友喜歡種青割玉米、硬質玉米，雖然收入少一點，但是比較省事。

為了確保每年製作蔭油的黑豆來源充足，農會也與農友契作，每年面積約在40至50公頃，以每公斤40至45元收購，不足的再向糧商購買。農會也統一提供台南農改場台南3號黑豆種原，指定病蟲害防治用藥，並且輔導農友申請產銷履歷，目前已有7.6公頃，預估明年可增加到25公頃。