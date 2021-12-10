男星邱澤和混血女神許瑋甯今（10）日拋出震撼彈，公開戴著婚戒的甜蜜合照，證實結婚喜訊，立刻收到藝人好友們和粉絲的祝福。邱澤從出道以來帥氣形象深植人心，過去情史豐富也讓外界對他帶有「渣」的眼光；有網友挖出邱澤在大陸受訪畫面，主持人問身旁男星陳楚河他是否專一，當下尷尬反應意外掀起熱議。

邱澤和許瑋甯就被猜測拍攝《當男人戀愛時》後擦出愛的火花，兩人一起出席宣傳活動或訪談時，眼神交流彷彿就像是熱戀中情侶。今日兩人主動驚喜公開結婚喜訊，許瑋甯在IG曬出勾著邱澤的親密合照，還能看到兩人手上閃亮亮的婚戒；經紀人也證實是在7日時登記結婚，且由資深女星藍心湄擔任證婚人。

邱澤曾說過「人本來就不可能只喜歡一個人」，當時就引起網友熱議。(圖/ 摘自微博)

兩人喜訊曝光後，兩岸三地網友都炸了，有人分析雙方過往情史，因此有不少人不看好，尤其邱澤過去給人渣男形象，甚至被挖出當年在大陸宣傳電視劇《夏家三千金》的訪問，當時毀三觀言論嚇壞眾人；邱澤說到感情觀，驚吐「我覺得人本來就不可能只喜歡一個人」，但交往對象當然只有一個。

女主持人問陳楚河邱澤是否專一。(圖/ 摘自微博)

男星陳楚河當下尷尬反應，讓網友討論到炸。(圖/ 摘自微博)

邱澤一番不可能只喜歡一個人的話，讓女主持人聽完突然好奇，馬上問身旁的同劇男星陳楚河，「他（邱澤）是比較專一的人嗎」；當下陳楚河突然尷尬看了看邱澤，沉默一段時間才說「是」，邱澤臉色也顯得不太好看。這段訪問畫面，再度掀起網友討論，「陳楚河的猶豫有點意思」、「這句話絕了」、「雖然很渣的話但很真實」、「有點損有點渣，但說到我心頭上」。