打出「只賣全國好米」口號的楓康連鎖超市，與全國得獎好米產區合作、嚴選全國獲獎的冠軍米和國際評選的ITQI好米販售，今（10）日舉辦推廣活動，民眾只要消費冠軍好米滿百元，就有獲得「免費吃一整年冠軍米」的機會！ 由農糧署所舉辦的「精饌米獎」，堪稱為台灣米屆奧斯卡獎，光是具備評選資格條件就相當的嚴格，其中包括產銷履歷、有機（含轉型期）、優良農產品食米項目驗證，友善環境耕作登錄合格等等。以「品種、品質、品牌」三品及「安心、安全」二安為選項，引導台灣農業長遠發展為策略，選拔市售最高品質的包裝食米，期待市場善性互動、國人食的健康。 楓康超市協同歷屆精饌米獎得主與冠軍米產區得獎者、農糧署官員，今日在楓康超市青海店舉辦「全國得獎好米在楓康」活動，推薦各式好米，包括2021年精饌米獎-好米組冠亞軍3支、精饌米獎-有機米組冠亞軍3支，還有參加國際「食品界米其林」iTQi評比，榮獲風味絕佳獎的好米。 另外，搭配本次冠軍米發表會，楓康超市從12/10-2022/02/10為期2個月舉辦「全國得獎好米在楓康．消費滿百抽一年份白米」活動，只要到楓康超市各門市購買任一冠軍好米滿百元，或參與楓康FB粉絲專頁活動，就有機會獲得精饌米獎冠軍米一年份。