日本首相岸田文雄今天表示，對於台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）表示歡迎，並強調對中國的申請抱持審慎態度。

由日本主導的CPTPP目前共有11個成員國，中國、台灣9月相繼申請加入，引發國際關注。

「每日新聞」報導，岸田在參議院回答日本維新會參議員淺田均提問時表示，台灣和日本有著共同的基本價值觀，是經濟關係密切的極重要合作夥伴，台灣為了申請加入CPTPP正做出各種努力。

另一方面，他強調對中國加入CPTPP持謹慎態度，並稱在貿易和觀光方面存在各種意見，首先要確實判斷中國是否已準備好，要完全符合CPTPP的高標準。

日本前首相安倍晉三於1日受國策研究院邀請，就「新時代台日關係」為題發表視訊演說。他當時重申，台灣具備加入CPTPP的充分條件，他支持台灣加入CPTPP。

他說，保障自由及人權的台灣，符合日本及全世界的利益。